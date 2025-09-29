Liverpool beffato dal Crystal Palace: le parole di Van Dijk dicono tutto sul momento dei Reds! - Calcio News 24

Van Dijk ammette gli errori: «Serve autocritica, ma niente panico»

Dopo la sconfitta casalinga contro il Crystal Palace in Premier League, il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato con franchezza, facendo autocritica e invitando la squadra a mantenere la lucidità. Il difensore olandese ha sottolineato come, nonostante la delusione per il risultato, sia fondamentale restare concentrati e non farsi travolgere dalle emozioni.

«La sfida più grande adesso è restare calmi,» ha dichiarato Van Dijk. «L’ho detto molte volte: non bisogna mai esaltarsi troppo nelle vittorie, né lasciarsi abbattere nelle sconfitte. Dobbiamo rimanere equilibrati, lavorare sodo e non farci influenzare da ciò che dice il mondo esterno.»

Il centrale ha ammesso che la prestazione della squadra è stata al di sotto delle aspettative, e che il Liverpool non ha affrontato il match con il giusto atteggiamento: «Sapevamo tutti che potevamo e dovevamo fare meglio. Siamo delusi, non solo per la sconfitta, ma per come abbiamo interpretato la partita. A dire il vero, anche un pareggio sarebbe stato troppo generoso per quanto visto in campo.»

Nonostante il passo falso, Van Dijk ha cercato di trasmettere fiducia, pur riconoscendo l’urgenza di migliorare rapidamente: «Non credo ci sia motivo di allarmarsi, ma dobbiamo reagire in fretta. Martedì ci attende una trasferta molto impegnativa in Turchia contro il Galatasaray in Champions League, e dobbiamo essere pronti. Partite come quella di oggi possono capitare, ma dobbiamo assicurarci che resti un episodio isolato.»

Il capitano ha poi dato merito al Crystal Palace, sottolineando come la squadra londinese abbia dimostrato grande solidità: «C’è un motivo se sono imbattuti da 18 partite. Sono compatti, ben organizzati, difendono con disciplina e sono pericolosi in contropiede. Ma alla fine tutto parte da noi: siamo stati poco precisi, lenti e prevedibili.»

Le parole di Van Dijk suonano come un richiamo alla responsabilità collettiva e all’equilibrio emotivo. Il Liverpool, in piena corsa su più fronti, dovrà reagire subito per non compromettere la stagione. La prossima sfida di Champions sarà già un banco di prova importante per testare la capacità della squadra di rialzarsi dopo un colpo inaspettato.