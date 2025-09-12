Liverpool, doppio colpo in vista: nel mirino Marc Guehi e Michael Olise. I dettagli

Liverpool, doppio colpo in vista per i Reds? Nel mirino del club inglese ci sono Marc Guehi e Michael Olise. Tutti i dettagli

Il Liverpool guarda già alla prossima stagione e prepara un mercato estivo di alto profilo. La dirigenza dei Reds, guidata in panchina dall’allenatore olandese Arne Slot – tecnico noto per il suo calcio offensivo e organizzato – sta valutando due operazioni di grande impatto, una per rinforzare la difesa e l’altra per potenziare il reparto offensivo.

Marc Guehi, obiettivo per la retroguardia

Il primo nome sulla lista è quello di Marc Guehi, difensore centrale inglese di 25 anni, attualmente in forza al Crystal Palace. Ex prodotto del vivaio del Chelsea, Guehi è apprezzato per la sua solidità nei duelli, la capacità di impostare dal basso e la leadership in campo. Il Liverpool lo aveva già seguito con insistenza durante l’ultima finestra di mercato estiva, senza però riuscire a chiudere l’operazione.

Secondo quanto riportato da Caught Offside, la strategia dei Reds sarebbe ora quella di attendere la scadenza del contratto del giocatore, prevista per il prossimo luglio, per ingaggiarlo a parametro zero. Un’operazione che permetterebbe al club di assicurarsi un rinforzo di qualità senza esborso per il cartellino, e che darebbe a Guehi l’opportunità di compiere un salto di carriera importante, passando a una squadra stabilmente in lotta per i vertici della Premier League e protagonista in Champions League.

Michael Olise per l’attacco

Parallelamente, il Liverpool sta monitorando con attenzione la situazione di Michael Olise, esterno offensivo francese di 23 anni attualmente al Bayern Monaco. Cresciuto calcisticamente nel Reading e affermatosi al Crystal Palace prima del trasferimento in Germania, Olise è un giocatore rapido, tecnico e dotato di un ottimo dribbling, capace di agire su entrambe le fasce.

Sempre secondo fonti britanniche, i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto 87 milioni di sterline per convincere il Bayern a cedere il talento francese. L’eventuale arrivo di Olise darebbe a Slot un’arma in più per variare le soluzioni offensive, aumentando la profondità e la qualità della rosa.

Un mercato ambizioso

Con questi due obiettivi, il Liverpool dimostra di voler intervenire in maniera mirata ma decisa, puntando su profili giovani, già affermati e con ampi margini di crescita. L’estate 2025 potrebbe segnare un ulteriore passo verso la costruzione di una squadra capace di competere ai massimi livelli in Inghilterra e in Europa.

