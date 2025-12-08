 Liverpool Inter, Chivu: «Hanno avuto momenti difficili, ma non sono una squadra da sottovalutare. Noi dobbiamo capire una cosa»
Connect with us

Inter News

Liverpool Inter, Chivu: «Hanno avuto momenti difficili, ma non sono una squadra da sottovalutare. Noi dobbiamo capire una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

inter scudetto problema

Liverpool Inter, Chivu in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i Reds. Le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro alla vigilia

Vigilia di Champions League per l’Inter. Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la trasferta molto delicata contro il Liverpool.

INTENSITÀ DEL LIVERPOOL – «Il Liverpool fa dell’intensità il suo motto. Slot sta cercando di mantenere questo aspetto, hanno iniziato bene la stagione, poi hanno avuto momenti di difficoltà ma sono costruiti per questo tipo di partite. Sappiamo cosa portano in campo, il loro valore individuale e collettivo. Il calcio in Inghilterra è diverso».

GESTIONE DELLE PARTITE – «Tutto è replicabile, ma dipende dalla partita, dalle energie e dall’atteggiamento dell’avversario. Giocando ogni tre giorni bisogna capire quando spingere e quando rifiatare. Le pressioni si fanno con un’idea ben precisa, senza voler perdere l’equilibrio». LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU INTERNEWS24.COM

Related Topics:

Inter News

Allenamento Inter, Chivu preoccupato per quel giocatore. Ci sarà a Liverpool? La situazione non lascia dubbi

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

3 ore ago

on

8 Dicembre 2025

By

Chivu MG9 8922 1
Continue Reading

Inter News

Inter, rassicurazioni e forza in vista di Liverpool. Svelato il piano di Chivu

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 ore ago

on

8 Dicembre 2025

By

Chivu
Continue Reading