Liverpool, Klopp: «Con il City come un match di boxe. Gli errori...»

Jurgen Klopp ha parlato del pareggio ottenuto dal Liverpool in casa del Manchester City. Le dichiarazioni del tecnico

Jurgen Klopp ha parlato a Sky Sports del pareggio tra Liverpool e Manchester City.

LE PAROLE – «E’ stato un po’ come un match di boxe, abbassi le braccia e prendi colpi pesanti. Gli abbiamo fatto rivedere i gol all’intervallo, in difesa abbiamo sbagliato e potevamo fare meglio. Entrambe le squadre avevano bisogno di respirare in fase di possesso».