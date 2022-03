Liverpool, Klopp: «Inter senza punti deboli, il vantaggio dell’andata non significa nulla»

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida di stasera con l’Inter

ROSA – «Che lavoro incredibile sta facendo Inzaghi con il suo club, abbiamo visto la partita di venerdì in hotel e devo dire, non ho visto punti deboli nell’Inter. Hanno top player dalla difesa all’attacco e sono organizzati benissimo».

PARTITA – «Il vantaggio accumulato all’andata non significa niente se non entriamo in campo con la giusta attitudine, siamo solo all’intervallo e vinciamo 2-0, questa deve essere la nostra mentalità».