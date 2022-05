Liverpool, Klopp: «La FA Cup non è un trofeo banale. Vogliamo vincere tutto»

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato alla vigilia della finale di FA Cup contro il Chelsea: le dichiarazioni

LE PAROLE – «La FA Cup è la coppa nazionale più grande al mondo e non bastano parole per descriverla. So che il mondo ci guarderà. Quando lotti per tutte queste competizioni è chiaro che puoi anche non vincere. Ci sono ancora diversi impegni, ma quella di domani non sarà una semplice partita. Per alcuni di noi è una delle più grandi partite della carriera, vogliamo vincerla e dedicare il trofeo ai nostri tifosi».