Liverpool, Matip contro il razzismo: «Giusto inginocchiarsi ancora»

Il difensore del Liverpool Joel Matip ha parlato del gesto di inginocchiarsi contro il razzismo

Joel Matip, difensore del Liverpool, nel corso dell’iniziativa “No Room for Racism” ha parlato dell’importanza del gesto di inginocchiarsi in campo prima delle partite.

LOTTA AL RAZZISMO – «È un gesto che ci aiuta a capire che il razzismo rimane un grosso problema. Devi piegarti il ginocchio in modo che la gente possa vedere. Sì, il problema c’è sempre. Non abbiamo ancora finito. Esiste ancora e dobbiamo affrontarlo. Mettersi al centro del campo, uniti e in ginocchio mostra l’unità tra i giocatori della Premier League. Se un calciatore viene discriminato, siamo tutti dalla sua parte. Non incoraggiamo la discriminazione o il razzismo contro nessun giocatore al mondo».