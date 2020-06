Liverpool, messaggio ai tifosi dopo i festeggiamenti: «Non ignorate le norme!»

I festeggiamenti per il titolo conquistato giovedì dal Liverpool hanno costretto la società ad un richiamo ai propri supporters

Dopo trent’anni il Liverpool di mister Klopp si è laureato campione di Inghilterra. Giovedì sera al triplice fischio di Chelsea-Manchester City, i tifosi dei Reds non hanno trattenuto l’entusiasmo e si sono riversati nelle strdea della città per festeggiare il titolo. Il momento però è ancora molto delicato per quanto riguarda la situazione legata al coronavirus e per questo il sito ufficiale del club ha pubblicato un messaggio di monito per ricordare di rispettare le regole imposte dal momento storico.

«Qualcuno ha scelto di ignorare le indicazioni sul distanziamento sociale, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La nostra città vive ancora una crisi sanitario e questo comportamento è inaccettabile. Esiste il rischio di una seconda ondata di Covid-19, dobbiamo rimanere ancora uniti per non render vani tutti gli sforzi fatti finora in questa regione per gestire l’epidemia».