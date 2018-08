Liverpool-Napoli 5-0: sintesi e highlights – VIDEO

Il Liverpool batte per 5 a 0 il Napoli nell’amichevole organizzata a Dublino. Karnezis protagonista negativo del match

Il Napoli affronta la sua prima grande sfida dell’era Ancelotti e purtroppo il risultato non premia gli azzurri. La squadra guidata dall’ex allenatore del Real Madrid affronta il Liverpool al Aviva Stadium di Dublino e i vice Campioni d’Europa non si sono certo trattenuti nonostante si tratti di una classica amichevole estiva. I Reds segnano due gol dopo appena 9 minuti di gara grazie a Milner e Wjnaldum. Nel secondo tempo Salah batte Karnezis con un tiro a giro con il pallone che si insacca sotto l’incrocio dei pali per il 3 a 0. Il Liverpool dilaga poi nel finale prima con Sturridge e poi con il difensore Moreno. Il portiere greco non è certamente impeccabile sulle ultime tre reti degli inglesi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha confermato il prossimo arrivo del portiere Ochoa, non può certo dirsi contento di questa prima uscita internazionale per la sua squadra.

TABELLINO

LIVERPOOL – NAPOLI 5-0: 4′ Milner, 9′ Wijnaldum, 58′ Salah, 73′ Sturridge, 77′ Moreno

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Clyne (61′ Arnold), van Dijk, Gomez (76′ Phillips), Robertson (61′ Moreno); Wijnaldum (61′ Jones), Milner (56′ Fabinho), Keita (71′ Origi); Salah (61′ Solanke), Firmino (46′ Shaqiri), Mané (61′ Sturridge). Allenatore: Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol (59′ Maksimovic), Koulibaly, Luperto (46′ Mario Rui); Allan, Hamsik (62′ Diawara), Fabian (62′ Rog); Callejon (62′ Ounas), Milik (62′ Inglese), Insigne (62′ Verdi). Allenatore: Ancelotti.