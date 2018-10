Liverpool, messaggio controverso ai tifosi: «Non girate soli per Napoli»

Il sito dei Reds ha pubblicato sul proprio sito vari avvertimenti ai propri tifosi per la trasferta di Champions League contro il Napoli

Domani il Napoli affronterà al San Paolo il Liverpool di Klopp. Una sfida delicatissima per gli azzurri, specie dopo il pareggio contro la Stella Rossa. Gli uomini di Ancelotti saranno chiamati all’impresa, perché una vittoria sarebbe fondamentale per le speranze di passare il turno.

Il sito del Liverpool nel frattempo, ha pubblicato oggi sul proprio sito una lista di consigli per la trasferta dei tifosi Reds. Alcuni messaggi sono risultati molto controversi e offensivi verso la città di Napoli, tanto che numerose proteste sono montate sui social. Ai tifosi scousers viene infatti sconsigliato di arrivare allo stadio da soli per non rischiare la propria incolumità, o di non prendere metro e bus in nessuna circostanza. Inoltre viene raccomandato ai tifosi del Liverpool di non girare per le strade della città con sciarpe o magliette in grado di identificarli come tifosi Reds.