Liverpool, nuovo infortunio per Joe Gomez. Slot in conderenza: «Joe avrà bisogno di un bel po' di tempo, ecco quanto starà fuori...»

Il difensore inglese si è infortunato nella gara di FA Cup contro il Plymouth Argyle lo scorso 9 febbraio. Le parole dell’allenatore dei Reds.

Il Liverpool perderà nuovamente Joe Gomez a causa dell’infortunio rimediato in FA Cup lo scorso febbraio. Il centrale inglese classe ’97 salterà il resto della stagione a causa di un infortunio al bicipite femorale che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

Il difensore inglese è stato sostituito dopo 11 minuti nella sconfitta del Liverpool contro il Plymouth Argyle nei quarti di finale di FA Cup lo scorso 9 febbraio. Gomez ha giocato solo 10 partite da titolare in questa stagione ed era stato fuori per sei settimane a causa di un altro infortunio. L’allenatore dei Reds Arne Slot, ha parlato della situazione nella conferenza stampa di oggi. A seguire le parole di Slot.

SITUAZIONE GOMEZ – «Joe avrà bisogno di un bel po’ di tempo. Salterà diverse settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale. Sta facendo del suo meglio per essere con la squadra, lavora davvero duramente per tornare, e quando ha giocato la sua prima partita dopo il precedente infortunio, ha fatto uno sprint nel secondo o terzo minuto, e ora sarà di nuovo fuori per settimane. È sempre molto difficile per un giocatore in qualsiasi momento della stagione, figuriamoci nella parte della stagione che tutti aspettano con più ansia. Salterà la maggior parte della stagione, ma ci aspettiamo che possa tornare per il rush finale»