Liverpool, ufficiale l’arrivo di Konate: il comunicato dei Reds

Ibrahima Konate è un nuovo giocatore del Liverpool: è arrivato il comunicato ufficiale dei Reds

Il Liverpool ha ufficializzato l’arrivo di Ibrahima Konate dal Lipsia. Il 22enne difensore francese ha firmato un contratto pluriennale con il club di Anfield che non precisa la durata dell’accordo. Il francese lascia la Germania dopo 4 stagioni dopo che il club inglese ha pagato la clausola rescissoria di 41.5 milioni di euro.

«Sono davvero felice di entrare a far parte di un club così importante come il Liverpool. È un momento molto emozionante per me e la mia famiglia e non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera» – ha spiegato Konate.