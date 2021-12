Lizarazu: «Bisogna dare Pallone d’Oro 2020 a Lewandowski e correggere l’ingiustizia»

Bixente Lizarazu ha parlato a Telefoot dell’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi: le parole dell’ex giocatore

PALLONE D’ORO – «Penso che la reputazione di Messi abbia giocato un ruolo importante nella lotta al Pallone d’Oro 2021 contro un giocatore come Lewandowski. Ma se abbiamo bisogno di ristabilire un equilibrio, un giusto equilibrio dobbiamo provare a correggere l’ingiustizia. Bisogna dare a Robert il Pallone d’Oro per il 2020. Ho sentito che è possibile, so che è possibile».