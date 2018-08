Ljajic-Besiktas, ci siamo: addio vicino, affare da 7 milioni

Adem Ljajic può lasciare il Torino. Il giocatoe è finito nel mirino del Besiktas: oggi la giornata decisiva. Le ultimissime

Adem Ljajic sta per salutare il Torino. L’attaccante aveva manifestato il desiderio di rimanere in granata davanti ai propri tifosi («Voglio rimanere ma non dipende da me») ma secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore non è disposto a passare un anno intero in panchina, vuole una maglia da titolare che Walter Mazzarri specialmente dopo i colpi dell’ultimo giorno di mercato (vedi Soriano e Zaza) non è in grado di garantirgli. L’addio sembra essere la decisione più logica e più semplice e il Besiktas è in pole per l’ingaggio del trequartista serbo. Il giocatore fatica ad accettare l’idea ma non vuole un impiego part-time, vuole giocare con continuità e per questo motivo è disposto ad accettare un futuro lontano dal Toro.

Il Besiktas è in grado di garantirgli una maglia da titolare e vuole piazzare il colpo nelle ultime ore del mercato turco (oggi la chiusura, a mezzanotte). Il Toro e il Besiktas stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per circa 7 milioni di euro. Ljajic si era preso un po’ di tempo per ri­flettere e valutare, insieme al padre, tutte le possibilità che gli erano state prospettate e nelle ultime ore ha fatto capire al Toro di essere pronto a valutare nuove ipotesi, accettando così la destinazione turca. Oggi è il giorno decisivo. Ieri sera mancava l’accordo, oggi dovrebbe arrivare l’accelerata decisiva per concludere l’affare. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Adem Ljajic si avvicina al Besiktas: c’è l’intesa con i turchi per un quinquennale, manca l’accordo definitivo tra i club ma c’è speranza per la fumata bianca. Il Toro sta trattando ormai da giorni con il presidente del Besiktas, Filkret Orman, e tra poche ore conosceremo la verità. Giornata da dentro o fuori per Ljajic. Il Torino, dopo Niang, sta per piazzare un altro esubero.