Lo Monaco attacca Mourinho: «Paraculo e asino»

Pietro Lo Monaco ha risposto alle dichiarazioni di José Mourinho risalenti a tredici anni fa. L’ex tecnico dell’Inter dichiarò di non conoscere il dirigente sportivo. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Mourinho è uno dei più grandi paraculi della storia del calcio italiano. Fare l’allenatore presuppone avere diverse qualità, tra cui quelle di prendere l’attenzione su di sé, motivarla e su questo eccelle. Ma è un asino nelle cose di campo, io l’ho sempre detto. Lui mi conosceva benissimo, anche perché qualche anno prima io andai a Bratislava a vedere gli Europei Under 21 lui faceva l’osservatore. Ci conoscemmo lì. È un paraculo, lo ripeto. In quella partita dello sfogo a un certo punto il mio preparatore atletico mi disse che Mourinho l’aveva salutato e sapeva chi fosse, questo perché lui studia ogni elemento delle squadre che affronta, anche i dirigenti. Anche per questo lui mi conosceva, ma ha fatto il personaggio».