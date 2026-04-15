Locatelli Juve, contratto sul tavolo: sarà rinnovo! E Spalletti lo considera indispensabile: i dettagli dell’accordo per il nuovo contratto

La Juventus e Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 e capitano bianconero, sono pronti a proseguire insieme. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, per il rinnovo di contratto fino al giugno 2030 è arrivata la fumata bianca: manca soltanto l’ufficialità, ma l’intesa è ormai definita. Un passaggio importante per il presente e per il futuro della Vecchia Signora, che continua a costruire la propria ossatura interna attorno ai giocatori considerati centrali nel progetto tecnico.

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Locatelli Juventus, un rinnovo che pesa sul progetto tecnico

Il prolungamento di Locatelli arriva dopo quelli di Kenan Yildiz e Weston McKennie e rappresenta un altro segnale preciso. La Juventus vuole dare continuità a un gruppo che possa diventare la base della squadra del futuro. In questo percorso, il numero 5 ha conquistato progressivamente un ruolo sempre più rilevante, fino a diventare una guida dentro e fuori dal campo.

Il legame con il club è profondo e affonda le radici anche nel piano emotivo. «Un momento emozionante per chi come me vive di questi colori…», aveva dichiarato il centrocampista dopo la standing ovation ricevuta allo Stadium nella notte contro il Benfica. Un’immagine simbolica, che racconta bene la crescita di un giocatore passato da momenti complicati a una centralità sempre più evidente nello spogliatoio juventino.

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Locatelli Juventus, dalla delusione azzurra alla consacrazione in bianconero

Nel percorso recente di Manuel Locatelli non sono mancate le difficoltà. L’esclusione dalla lista per l’Europeo aveva rappresentato una ferita profonda, resa evidente anche da quel post social scuro e silenzioso pubblicato dopo la decisione. Da lì, però, il centrocampista ha reagito con personalità, ritrovando continuità, leadership e fiducia.

Secondo la rosea, anche Luciano Spalletti avrebbe avuto un ruolo importante nella valorizzazione del calciatore, affidandogli responsabilità crescenti e riconoscendone serietà e coraggio. Sul tavolo c’è ora un nuovo accordo che dovrebbe estendere la scadenza dal 2028 al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio rispetto ai circa tre milioni percepiti finora.

«Amo questa maglia, ho fatto di tutto per arrivare qui…», aveva detto al momento del trasferimento a Torino. Oggi quella frase assume ancora più valore: Locatelli e la Juventus sono pronti ad andare avanti insieme, con il capitano sempre più al centro del progetto.