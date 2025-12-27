Loftus-Cheek Milan, tra campo e mercato: Allegri alza il muro e respinge le sirene italiane ed estere

Loftus‑Cheek Milan, futuro in bilico: Allegri fa scudo contro le tentazioni di mercato dall’Italia e dall’estero

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek continua a tenere banco alla vigilia di Milan‑Verona. Nonostante le parole distensive di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il centrocampista inglese resta al centro delle voci di mercato, con la Lazio di Maurizio Sarri pronta a fare di lui il principale obiettivo per gennaio.

Allegri, però, non sembra intenzionato a privarsene. Presentando il match contro l’Hellas, il tecnico rossonero ha ribadito il valore di Loftus‑Cheek, sottolineando come l’ex Chelsea stia trovando continuità dopo un avvio complicato, con 17 presenze già accumulate. L’allenatore ha poi ricordato l’importanza della corsa Champions: “Per arrivare nelle prime quattro servirà l’apporto di tutti”, un messaggio che suona come una vera blindatura almeno per il ciclo di partite invernale.

Sul fronte opposto resta viva la tentazione Lazio. Sarri conosce bene Loftus‑Cheek e lo considera ideale per il suo sistema di gioco, come dimostrato dal caloroso abbraccio tra i due dopo la sfida di Coppa Italia, episodio che ha alimentato ulteriormente i rumors. L’inglese, dal canto suo, vorrebbe più continuità per convincere Thomas Tuchel a portarlo al Mondiale 2026, e a Roma avrebbe un ruolo da titolare garantito, a differenza del Milan dove la concorrenza di Ricci, Modrić e Fofana è forte. Il vero ostacolo resta l’ingaggio da 4 milioni netti: per chiudere l’operazione, la Lazio dovrebbe cedere Guendouzi o trovare un accordo per spalmare lo stipendio su più anni.

