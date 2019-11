Lokomotiv Mosca, Semin: «Vogliamo creare problemi alla Juve»

Conferenza stampa Semin: le parole del tecnico della Lokomotiv Mosca in vista dell’incontro di Champions League con la Juventus

Yury Semin ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro la Juventus, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: «C’è molta positività. Miranchuk è in gruppo, Smolov è recuperato, Joao Mario è ok. La squadra sta bene».

«Vogliamo creare problemi alla Juventus, l’obiettivo sono i tre punti. Lotteremo su ogni palla, su ogni episodio, per noi è importante cercare il giusto equilibrio tra attacco e difesa. La Juve ha attaccanti veloci, contropiedisti, per non farci trovare sorpresi servirà attenzione», ha concluso il tecnico della Lokomotiv Mosca.