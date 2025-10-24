Lombardo Sampdoria, i tifosi sperano in un suo ritorno. Intanto, però, a livello societario è arrivato un’altra figura. Di chi si tratta e il ruolo che coprirà

Lombardo Sampdoria, cresce l’attesa per il ritorno dell’ex bandiera blucerchiata. Intanto, però, è in arrivo un altro innesto.

La Sampdoria sta vivendo un momento di grande trasformazione. Dopo un avvio complicato di stagione in Serie BKT 2025/26, il club ha affidato la guida tecnica al duo formato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e riportarla nelle zone alte della classifica. Tuttavia, il nome che più fa sognare i tifosi resta uno solo: Attilio Lombardo.

Il possibile ritorno di Lombardo alla Sampdoria rappresenta un tema caldissimo in casa blucerchiata. L’ex esterno, simbolo di grinta e professionalità, è molto richiesto dalla piazza, che lo considera una vera e propria bandiera del club. Già in passato ha avuto ruoli di rilievo nello staff tecnico doriano, e il suo rientro sarebbe accolto con grande entusiasmo da squadra e tifosi. La società, intanto, sta lavorando per valutare tempi e modalità di un suo inserimento all’interno del nuovo progetto tecnico.

Nel frattempo, lo staff guidato da Gregucci e Foti si arricchisce con un’importante novità: l’arrivo di Gauthier Vanderloock, analista dei dati belga di 30 anni. Il giovane professionista, che vanta esperienze di alto livello, in particolare con l’Anderlecht, lavorerà fianco a fianco con il direttore sportivo Fredberg, con il quale ha già collaborato in passato.

L’obiettivo dell’Udinese — pardon, della Sampdoria — è chiaro: introdurre un approccio più moderno e scientifico alla gestione tecnica e tattica del gruppo. Vanderloock porterà un metodo basato sull’analisi avanzata dei dati, utile per ottimizzare il rendimento dei singoli giocatori e migliorare la strategia di squadra. Un passo in avanti importante verso una Sampdoria più efficiente, capace di unire tradizione e innovazione.

Tuttavia, il pensiero dei tifosi rimane rivolto a Lombardo. La sua conoscenza dell’ambiente, la mentalità vincente e la forte identità blucerchiata potrebbero rappresentare l’elemento decisivo per ridare fiducia e stabilità al gruppo. In un momento in cui la Sampdoria cerca punti e continuità, il suo contributo potrebbe fare la differenza non solo sul piano tecnico, ma anche su quello emotivo.

Mentre si attende l'ufficialità del suo ritorno, cresce l'entusiasmo attorno al nome di Lombardo. La speranza è che l'ex bandiera possa presto tornare a vestire i colori della Sampdoria, questa volta in panchina, per guidare la rinascita di un club che vuole tornare grande.