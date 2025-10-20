Lombardo Sampdoria, nuovo matrimonio? L’indiscrezione

Lombardo Sampdoria: il ritorno di “Popeye” sempre più vicino. I doriani stanno prendendo sempre più una fisionomia diversa

L’aria di Genova profuma di nostalgia e di passione blucerchiata: si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso ritorno di Attilio Lombardo alla Sampdoria. Lo storico protagonista dello Scudetto del 1991, amatissimo dai tifosi e ricordato per la sua inesauribile corsa sulla fascia, è ormai a un passo dal riabbracciare la sua “Doria” in una nuova veste tecnica. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex ala, soprannominato “Popeye” per la forza fisica e la determinazione che lo contraddistinguevano, avrebbe avuto un incontro decisivo con i vertici del club.

L’appuntamento tra Lombardo e Jesper Fredberg, CEO Area Football del club, si è svolto nel pomeriggio di ieri e ha rappresentato un passaggio chiave verso il ritorno in blucerchiato. L’incontro, definito come “molto positivo” dalle fonti vicine alla società, si è concentrato sugli aspetti tecnici e strategici del progetto, delineando il ruolo che Lombardo andrebbe a ricoprire all’interno dell’organigramma doriano. Nessuna trattativa economica, nessun dettaglio contrattuale: solo passione, idee e la volontà comune di riportare la Sampdoria ai livelli che le competono.

La figura di Lombardo è vista come quella di un collante ideale tra passato glorioso e futuro da ricostruire. Il suo carisma, la conoscenza dell’ambiente e la dedizione totale alla maglia lo rendono il profilo perfetto per accompagnare la società nel nuovo corso voluto dal management. Non a caso, l’ex centrocampista ha già manifestato apertamente il desiderio di rimettersi al servizio della Sampdoria, un club che considera casa sua.

Ora la palla passa alla proprietà, che dovrà dare l’ok definitivo all’operazione. La decisione spetterà al tandem formato da Nathan Walker e dall’investitore di Singapore Joseph Tey, i quali hanno preso tempo per valutare gli ultimi dettagli ma sembrano orientati a dare il via libera. L’atmosfera che si respira a Bogliasco è di cauto ottimismo, con la consapevolezza che il ritorno di Lombardo potrebbe rappresentare una spinta emotiva e simbolica di grande valore.

Le prossime ore saranno decisive, ma l'impressione è che la fumata bianca sia ormai vicina. L'obiettivo di Lombardo è chiaro: rimettere entusiasmo e identità in un progetto che mira a riportare la Doria ai vertici del calcio italiano. E chissà che "Popeye" non sia già a bordo campo sabato, pronto a vivere una nuova avventura con la sua amata maglia blucerchiata.