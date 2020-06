Longo difende Belotti: «È importante anche quando non fa gol» – VIDEO

Durante la conferenza stampa post Torino-Parma, Moreno Longo ha difeso Andrea Belotti reo di aver sbagliato un rigore

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha difeso Andrea Belotti nella conferenza stampa post Torino-Parma. Queste le parole del tecnico granata sul suo capitano.

«Io credo che Belotti debba stare sereno, perchè è un giocatore fortissimo. Tutti gli allenatori vorrebbero avere un attaccante così a disposizione, il gol per lui arriverà. È un giocatore talmente importante che può essere utile in mille modi per questa squadra, deve stare sereno e continuare a lavorare».