Lookman, svolta imminente per l’attaccante della Dea? L’attaccante nigeriano convinto da questa prospettiva a gennaio, le ultime

Lookman, il mercato dell’Atalanta si infiamma: l’attaccante nigeriano pronto alla svolta invernale. Le ultimissime notizie

In Turchia continuano a rincorrersi con forza le voci di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Ademola Lookman, presentando al talento nigeriano un’offerta molto significativa in vista della sessione di gennaio.

Il club giallorosso, scosso dalla recente sconfitta contro il Kocaelispor in Super Lig, vuole rinforzare la rosa per difendere il primato in campionato e avrebbe individuato in Lookman il profilo ideale per la seconda parte di stagione. L’offerta, pari a 9 milioni di euro annui, avrebbe già convinto il giocatore, che sembra orientato ad accettare. A rendere la proposta ancora più allettante ci sarebbe stato anche l’intervento di Victor Osimhen: il connazionale, con il suo peso e carisma, avrebbe spinto Lookman a compiere il passo verso la Turchia.

Il Galatasaray, forte dell’intesa con l’attaccante, si prepara ora ad aprire il tavolo delle trattative con l’Atalanta. La società bergamasca, però, non appare intenzionata a cedere facilmente uno dei suoi uomini più rappresentativi. Già in estate Lookman era stato protagonista di un mercato acceso: vicino all’Inter, con cui aveva raggiunto un accordo preliminare, era rimasto a Bergamo dopo che l’Atalanta aveva rifiutato un’offerta da 45 milioni di euro.

Dopo un periodo di tensione con l’ex tecnico Ivan Juric, culminato con il suo esonero e l’arrivo di Raffaele Palladino, la situazione sembrava essersi stabilizzata. Ora, con l’apertura del mercato invernale, il futuro di Lookman torna a essere incerto: il Galatasaray è pronto a chiudere l’affare, ma resta da capire se l’Atalanta deciderà di privarsi della sua stella o se sceglierà di trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

