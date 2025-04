Lothar Matthaus avvisa Kompany: «Muller deve giocare, senza di lui... Kane? Non è in crisi: sa segnare e segnerà ancora»

Le parole di Lothar Matthaus, doppio ex di Inter e Bayern Monaco, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League

Lothar Matthaus, doppio ex di Inter e Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport DE della sfida di domani sera a Sin Siro con in palio un posto in semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole.

MULLER TITOLARE – «Per il Bayern la posta in gioco è molto alta nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco perché penso che Muller dovrebbe essere titolare contro l’Inter. Lui deve giocare, per me qualsiasi altra cosa è impossibile. Se Kompany non scegliesse Muller e le cose andassero male, l’allenatore, che ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi, andrebbe sicuramente incontro a momenti difficili».

DIFESA CONFERMATA – «Non cambierei molto in difesa, Kim ogni tanto commette degli errori ma ha dimostrato di cosa è capace».

FIDUCIA NELLA RIMONTA – «La settimana scorsa il Bayern ha dimostrato di essere la squadra migliore. Il difetto, analogamente a quanto accaduto contro il Dortmund, è stato lo sfruttamento delle chance. Ma se funziona, il Bayern Monaco può ribaltare uno svantaggio di un gol in qualsiasi partita. All’andata sono mancate solo alcune piccole cose».

KANE NON È IN CRISI – «Kane ha colpito il palo, le cose non gli vanno bene, ma non la definirei una crisi. Kane sa dove si trova la porta e segnerà ancora. Per il Bayern, si spera già mercoledì».