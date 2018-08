Lotito detta le condizioni: «Per Milinkovic-Savic zero offerte. Non accetto scambi o prestiti»

Claudio Lotito detta le condizioni a chi si vuole sedere per trattare Milinkovic Savic: zero scambi o prestiti

Potrebbe diventare uno dei pezzi più pregiati in questi ultimi giorni di mercato estivo. Milinkovic Savic fa gola a tantissime squadre, italiane ed europee che farebbero carte false per accaparrarsi uno dei talenti più puri del panorama calcistico mondiale. Da superare, tuttavia, ci sarà la resistenza di Claudio Lotito che non è intenzionato a privarsi del suo gioiellino facilmente. Il presidente della Lazio ha dichiarato al Corriere della Sera le condizioni per l’acquisto del serbo: «Sergej è il miglior giovane nel panorama mondiale. Per giunta con un enorme margine di crescita».

Lotito rivela: «Finora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali né dal Milan, né dalla Juventus e tanto meno dal Real Madrid o dal Manchester United. Di certo non spingo per venderlo, ma se mi chiedete quanto vale allora vi ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un’offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester United? 110 milioni? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più forte. E sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito».