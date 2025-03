Lotta Champions, 6 squadre per un posto: Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan. Fabio Bazzani «Ci sono due favorite e un’incognita»

Lotta Champions League, le parole di Fabio Bazzani per la corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla principale competizione europa

Fabio Bazzani è oggi uno degli opinionisti di punta di DAZN. Ex attaccante, sul Corriere della Sera offre la sua analisi sulla lotta per il 4° posto che vale la Champions facendo un ritratto per ogni squadra coinvolta.

UN MINI-TORNEO – «Ci sono tanti scontri diretti in programma che potranno fare la differenza ma in questo momento dell’anno più che soffermarmi sul calendario penso che sia utile riflettere sullo stato di forma delle squadre. Ad esempio il Napoli a Venezia ci ha dimostrato quanto sia facile perdere per strada punti inattesi anche in giornate teoricamente favorevoli».

BOLOGNA – «I rossoblù stanno meglio di tutti, hanno una condizione fisica e mentale invidiabile. Nessuno in Italia offre prestazioni continue e convincenti come il Bologna che è meritatamente quarto. Oggi sono gli avversari a doversi preoccupare di affrontare la squadra di Italiano invece del contrario».

JUVENTUS – «In teoria è quella con il calendario più facile ma oggi non conta nulla. In casa bianconera ci sono problemi ben più grossi con una squadra che ha cambiato allenatore».

LAZIO – «L’impatto iniziale di Baroni, all’esordio su una panchina di spessore dopo ottimi campionati altrove, è andato oltre le più rosee aspettative. A maggior ragione tenendo conto di tanti giocatori nuovi».

ROMA – «Ranieri ha firmato una grande rincorsa. Ha rianimato psicologicamente un ambiente e una squadra che fino a 2-3 mesi fa era sotto un treno e rischiava quasi di essere risucchiata nella bagarre salvezza».

FIORENTINA – «È reduce da quattro giorni di fuoco che hanno risollevato lo spirito di un ambiente in fermento».

MILAN – «Non lo escludiamo a priori ma è quasi fuori dai giochi».

LE FAVORITE – «Bologna e Roma sono le squadre che in questo momento stanno meglio ma i rossoblù hanno qualcosa in più. Con il grosso punto interrogativo della Juventus, qualora dovesse ricompattarsi visto che numericamente il quarto posto è molto vicino».