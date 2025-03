Lotta Scudetto, Ottavio Bianchi: «Inter, Napoli o Atalanta? Vincerà quella che saprà essere più continua»

Lotta Scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta: le parole di Ottavio Bianchi, triplo ex delle tre sqaudre che si stanno giocando la vetta della Serie A

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Inter, Napoli ed Atalanta, ha parlato a Tuttosport della Lotta Scudetto che vede coinvolte le sue tre ex squadre. Di seguito le sue parole.

CHI VINCERÀ LO SCUDETTO? – «Vincerà chi avrà più continuità di risultati da qui alla fine della stagione. Ma, anche e soprattutto, chi avrà a disposizione i suoi campioni, senza quindi dover far fronte agli infortuni».

CHE RESPONSO DÀ NAPOLI-INTER? – «Era una gara importante, ma non decisiva per lo scudetto, visto che manca ancora molto. La supremazia territoriale l’hanno avuta i padroni di casa, ma il match è terminato in pareggio, un risultato, se vogliamo, anche prevedibile. Si affrontavano le due migliori squadre di un campionato giocato un po’ al ribasso. Devo dire che l’occasione più grande l’ha sprecata però l’Atalanta, pareggiando in casa col Venezia. Così ha perso una grossissima occasione per far paura a Conte e Inzaghi. Pensavo a una possibile volata a tre, i bergamaschi faranno lo stesso paura alle rivali, ma fa riflettere che non abbiano vinto sabato. L’Atalanta non è più la migliore delle provinciali, nel senso che può essere la migliore del calcio italiano».

L’1-1 DEL MARADONA SEMBRA ESSERE STATO ACCOLTO PIÙ FAVOREVOLMENTE DAI PADRONI DI CASA. – «Specialmente a Napoli è un segnale molto significativo quello dell’essere riusciti a recuperare la gara negli ultimi minuti».

CHI È FAVORITO PER LO SCUDETTO? – «Non esiste una favorita oggi. Il Napoli sta facendo molto bene, dopo uno scorso campionato di difficoltà estrema. Finora è stato un campionato d’eccellenza, anche se hanno perso punti importanti nelle ultime settimane, dilapidando il vantaggio in classifica sulle rivali. L’Inter è la squadra più apprezzata, in tutti i sensi. Il problema che aveva, ha e avrà è il cammino nelle coppe. Questo è logorante. Chi gioca in Champions durante la settimana, e qui faccio un discorso generale, poi in campionato spesso ci lascia le penne. Poter preparare per il Napoli solo un match è un vantaggio importante, per una situazione che ora vivrà anche l’Atalanta. E ci sono altri fattori determinanti…»

QUALI? – «La condizione fisica dei calciatori, che non sono tutti uguali, ci sono quelli più importanti di altri. Se poi non riescono a recuperare pienamente e scendono in campo al 30% o al 40% in meno, conta! Se hanno dei micro-traumi ora, dopo tante partite, potranno recuperare in 5 giorni, o in una settimana, mentre a inizio stagione il recupero sarebbe avvenuto in 48 ore».

L’INTER RESTA LA SQUADRA PIÙ FORTE? – «Solo il campo può dirlo. Adesso sono lì ed è una bella lotta. Certo è, statistiche alla mano, che quest’anno si vincerà probabilmente con una quota non così tanto elevata, con le prime che comunque avranno perso punti durante la stagione».

CONTE, INZAGHI E GASPERINI, TRE GRANDI TECNICI. – «Io ho molto rispetto per il lavoro degli allenatori. Gasperini è a Bergamo da moltissimo tempo e ha ottenuto grandi risultati. Conte, al primo anno al Napoli sta facendo benissimo. Inzaghi ha conquistato l’ultimo scudetto. Sono tre allenatori che vanno per la maggiore, che stanno vivendo delle annate comunque positive».

ATALANTA-INTER POTRÀ DETERMINARE LO SCUDETTO? – «Non so se sarà fondamentale per il titolo, però sarà una bella e importante partita. Gasperini dovrà provare a vincere, ma giocare contro l’Atalanta, come sostiene Guardiola, è come andare dal dentista: immagino si affronteranno a viso aperto. Col Napoli che tra l’altro sarà lì a guardare, senza dimenticare però che i campani dovranno comunque fare i punti. Se aspetti che qualcuno ti regali lo scudetto, ti sbagli di grosso».

EFFETTIVAMENTE NESSUNA SQUADRA È IN FUGA. – «Di solito quando le squadre perdono così tanti punti durante il cammino è perché in precedenza si sono disputati il Mondiale o l’Europeo. Questa volta non è stato così. Potranno risultare fondamentali quei punti conquistati nelle partite in cui non erano al massimo, ma è stato ottenuto il massimo risultato: questo per un allenatore è un segnale incredibile».

IL CALENDARIO FINALE DEL NAPOLI SEMBRA PIÙ MORBIDO RISPETTO A QUELLO DI INTER E ATALANTA, MA ULTIMAMENTE TUTTE E TRE LE SQUADRE HANNO PERSO QUALCHE COLPO. – «Sono tutte e tre ‘in difficoltà’. Nessuna ha spiccato il volo. La classifica odierna dice questo, cioè che non esiste un divario importante in graduatoria tra le contendenti per il titolo. Attenzione però, sarà un bel finale. Le squadre cosiddette piccole dovranno per forza fare punti, giocheranno per la permanenza in Serie A. Non parlo di drammi, perché i drammi sono altri, quelli della vita, ma il rischio retrocessione è molto più gravoso per società, giocatori e allenatori di quanto uno possa pensare. Bisognerà vedere cosa accadrà, il risultato dipenderà da un sottile equilibrio».