Sassuolo, Lovato sulla stagione dei neroverdi: «Mancano altre 12 gare e sono tante. Gol contro il Brerescia? E' merito di un mio compagno»

L’ex difensore di Atalanta e Salernita ha parlato della sua nuova avventura con i neroverdi in Serie B e dell’ambizioni del Sassuolo per il ritorno nel massimo campionato italiano

L’ex difensore di Salernitana ed Atalanta, Matteo Lovato è diventato uno dei punti di riferimento della difesa di Fabio Grosso e nell’ultima partita contro il Brescia ha anche trovato la prima rete con il Sassuolo. Lovato ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. A seguire le sue parole.

GOL ALL’ULTIMA GIORNATA – «Ho condiviso la gioia con i compagni, i miei genitori e con la dedica a mia nonna Paola. Abbiamo tutti dato importanza alla partita e siamo già concentrati sulla Sampdoria visto che venerdì ci sarà un’altra tappa difficile. La scena dei cuoricini è un’idea geniale della comunicazione: loro sono molto originali e cercano iniziative simpatiche».

SPINTA VERSO LA A – «Ho dato un contributo che però non ritengo sia stato fondamentale per il risultato. Ciascuno cerca di dare il meglio, poi magari qualche gol viene più evidenziato. Il risultato è stato corale. Di sicuro guardiamo la partita in sé, senza spingerci oltre».

DOPO IL GOL – «A me sembrava semplice perché la punizione di Berardi è stata bellissima. Poi l’ho riguardato, mi sono anche piacevolmente sorpreso e non era così semplice. Ho fatto una girata da centravanti».

IMPORTANZA DELL’ULTIMO TURNO – «Mancano altre 12 gare e sono tante. Penso che sia importante la nostra costanza, noi ci concentriamo per fare il nostro e se gli altri non riescono a tenere il nostro passo non ci riguarda. I riflettori sono su di noi».​