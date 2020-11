Low arrabbiato: «Prestazione tremenda» – VIDEO

Joachim Low ha parlato dopo il pesante k.o. della Germania contro la Spagna

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, in conferenza stampa ha commentato il pesante k.o. per 6-0 contro la Spagna.

«Non abbiamo giocato bene, ma proprio per niente. Per questo motivo siamo tutti molto arrabbiati, chiaramente. Non siamo mai scesi in campo, si vedeva già dal linguaggio del corpo. Dopo il primo gol ci siamo disuniti e ci siamo lanciati in avanti senza alcun criterio. Lasciando infinti spazi alla Spagna che ovviamente ne ha approfittato».