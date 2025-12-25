Lucumì Bologna, il difensore rinnova con i felsinei? La volontà del club è chiara. Resta da capire quella del difensore

Lucumì Bologna, il rinnovo resta un tema d’attualità. I felsinei spingono per il prolungamento. Da capire cosa vorrà fare il difensore. Le ultime

Il Bologna continua a muoversi con decisione sul fronte rinnovi e uno dei dossier più importanti riguarda Lucumì, tema centrale nella pianificazione futura del club rossoblù. La dirigenza è al lavoro da settimane per trovare un accordo con Jhon Lucumí, difensore colombiano diventato una colonna della retroguardia emiliana. Il suo contratto è attualmente in scadenza a giugno 2027, ma l’obiettivo del Bologna è quello di anticipare i tempi e blindare il giocatore con un nuovo accordo.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’ultima proposta avanzata dal club prevede un prolungamento fino al 2029, accompagnato però da una modifica sostanziale della clausola rescissoria. L’idea del Bologna è abbassare l’importo della clausola per rendere più gestibile un’eventuale cessione futura, evitando allo stesso tempo il rischio di perdere Lucumí a parametro ridotto negli anni successivi. Una strategia che testimonia come il tema Lucumì sia affrontato con realismo e visione a lungo termine.

La scorsa estate il nome di Lucumì era già stato accostato a diversi club stranieri. In particolare, il Sunderland si era spinto a mettere sul tavolo circa 28 milioni di euro per assicurarsi il centrale colombiano. Il Bologna, però, aveva deciso di respingere l’offerta, soprattutto dopo la cessione di Sam Beukema, ritenendo troppo rischioso smantellare ulteriormente il reparto difensivo. Una scelta che ha permesso a Vincenzo Italiano di mantenere una certa continuità, ma che potrebbe essere più difficile da replicare nella prossima finestra estiva.

Guardando al futuro, trattenere Lucumì anche nella prossima stagione non sarà semplice. L’eventuale abbassamento della clausola rescissoria potrebbe infatti attirare nuovi pretendenti, soprattutto dall’estero, rendendo più probabile una sua partenza. Il Bologna spera comunque che il rinnovo possa garantire maggiore forza contrattuale e, allo stesso tempo, una valorizzazione economica adeguata.

Dal punto di vista sportivo, la stagione di Lucumí è stata finora positiva. Il difensore ha collezionato 20 presenze complessive tra campionato e coppe, trovando anche la sua prima rete in Serie A nella prestigiosa sfida contro il Napoli. Con 129 presenze totali in maglia rossoblù, Lucumí è ormai uno dei veterani dello spogliatoio e un punto di riferimento per i più giovani.

Dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche incertezza, Lucumì ha ritrovato continuità e sicurezza, tornando a guidare la difesa insieme a Torbjorn Heggem. Qualche errore non è mancato, ma il livello delle prestazioni è cresciuto sensibilmente negli ultimi mesi. Il Bologna resta fiducioso sul rinnovo, anche se il colombiano non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, lasciando aperti diversi scenari in vista dell’estate.