Luis Campos Juventus, sarà lui il nuovo direttore sportivo? Ultime

La Juventus potrebbe ripartire da Luis Campos: ecco la situazione intorno all’ex direttore sportivo del Lille. Ultime notizie

Come riferisce Sky Sports UK dopo aver lasciato il Lille a dicembre, il ds Luis Campos ha il gradimento di Juventus e Manchester United. Il dirigente portoghese ha trasformato il Lille in un top team della Ligue 1. Ora è libero anche se sembrerebbe avere una predilezione per la Premier League.

Dopo un periodo al Real Madrid con Mourinho, Campos è diventato il direttore sportivo del Monaco nel 2013 portando il club alla vittoria del campionato e facendo registrare incassi record per la vendita dei suoi talenti (tra cui la cessione di Mbappé al PSG).

