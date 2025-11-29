PSG, Luis Enrique si aspetta molto di più da parte di quel giocatore in squadra. La situazione è chiara

PSG, Lucas Hernandez avrà un’altra occasione. Ecco la situazione attuale dei francesi

Il Paris Saint‑Germain — PSG — si trova in un momento delicato, ma anche ricco di opportunità, specialmente per Lucas Hernandez. Con l’assenza di Nuno Mendes, il difensore francese è chiamato a diventare un pilastro difensivo. Tuttavia, il tecnico Luis Enrique non è disposto a tollerare un’altra espulsione: l’allenatore spagnolo ha lanciato un avvertimento chiaro, sottolineando che disciplina e controllo sono fondamentali per il PSG, come riportato dai media francesi.

L’ultima partita ha visto Hernandez entrare in campo, offrendo minuti preziosi alla squadra, ma l’incontro si è chiuso con un’amara nota: nei minuti di recupero, il difensore è stato espulso per una gomitata rifilata a Xavi Simons. Come riportato dai media francesi, questa espulsione mette seriamente a rischio la sua affidabilità all’interno del gruppo.

Non è la prima volta che Hernandez finisce in rosso: anche durante il recente Mondiale per Club contro il Bayern Monaco, fu espulso per un gesto analogo. Come riportato dai media francesi, con Mendes fuori uso, l’occasione per il riscatto è evidente — ma il margine d’errore è praticamente zero. Luis Enrique ha ribadito che, pur riconoscendo le qualità e l’esperienza di Hernandez, è indispensabile che cambi atteggiamento.

In sintesi: il PSG conta su Hernandez, vista la necessità di coprire l’assenza di Mendes, ma l’asse attorno al club — dallo staff tecnico ai compagni — osserva con attenzione il suo comportamento. La fiducia c’è, ma solo se Hernandez dimostrerà maturità e autocontrollo.

Questo momento potrebbe rappresentare un crocevia per il suo futuro al PSG: un buon rendimento nelle prossime partite potrebbe consolidare la sua presenza nella formazione titolare; un altro errore, invece, potrebbe costargli caro, come riportato dai media francesi. Hernandez ha davanti a sé una vera occasione per dimostrare il suo valore e riconquistare pienamente la fiducia di Luis Enrique e della squadra.

