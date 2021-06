Luis Enrique: «Busquets disponibile per domani. È sempre stato asintomatico»

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato in conferenza della condizione di Sergio Busquets in vista della gara con la Polonia

Uno dei passaggi più importanti della conferenza stampa di Luis Enrique in vista della sfida di domani sera tra Spagna e Polonia riguarda Sergio Busquets. Il mediano non è più positivo al covid e potrà tornare subito in campo:

«Non c’è alcun tipo di problema con Busquets, è sempre stato asintomatico. E’ in condizioni di giocare. Ho parlato con lui ogni giorno, è rimasto fuori parecchi giorni ma è come se fosse stato sempre qui»