Lukaku esulta sui social: «Buon lavoro da parte di tutta la squadra. Continuiamo così»

Romelu Lukaku ha esultato sui suoi canali social dopo la vittoria dell’Inter contro il Bologna a San Siro. Questo il messaggio del belga.

«Ancora una vittoria! Buon lavoro da parte di tutta la squadra. Continuiamo così».

Another win! Three points.. and good work by the whole team!

Ancora una vittoria! Buon lavoro della parte di tutto la squadra. Continuamo cosi.

