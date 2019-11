Lukaku gigante buono: regala 5 mila biglietti ai tifosi per il match contro Cipro

Romelu Lukaku ha rispettato la promessa fatta e una volta superati i 50 gol con il Belgio ha regalato 5mila biglietti ai tifosi

Romelu Lukaku uomo di parola. A 26 anni l’attaccante è divenuto il miglior marcatore di tutti i tempi del Belgio (52 totali) e uomo copertina dei Diavoli Rossi di Martinez nel primo posto del girone di qualificazione a Euro2020.

Con un post su Instagram, il belga aveva promesso che in caso di arrivo a 50 gol con i Diavoli Rossi, avrebbe offerto 5mila ticket per una partita casalinga della Nazionale. Detto, fatto. Lukaku ha mantenuto la parola distribuendo gli omaggi al Belgian Fan Club 1895 e a due organizzazioni di beneficienza: la «Diabetes Liga» e la «Kom op Tegen Kanker», enti che si occupano della prevenzione e della cura di malattie come diabete e cancro.