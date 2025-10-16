Infortunio Lukaku, buone notizie per l’attaccante del Napoli: vuole rientrare per quella partita

Infortunio Lukaku: il belga accelera il recupero, obiettivo Supercoppa a dicembre. Un recupero lampo, ma fondamentale per gli azzurri

L’infortunio di Romelu Lukaku tiene con il fiato sospeso l’ambiente partenopeo, ma le ultime notizie lasciano spazio all’ottimismo. L’attaccante belga, attualmente in Belgio, sta proseguendo con determinazione il suo percorso di recupero dal problema muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i progressi sono costanti e il rientro in campo si avvicina, anche se la tabella di marcia resta indicativa e soggetta a valutazioni quotidiane da parte dello staff medico.

Il giocatore è in stretto contatto con il team sanitario del Napoli, che monitora a distanza ogni fase del suo percorso riabilitativo. Lukaku si allena seguendo un programma personalizzato, combinando lavoro atletico e terapie mirate per recuperare la piena efficienza muscolare. L’obiettivo è tornare a disposizione nel momento clou della stagione, senza forzare i tempi ma mantenendo alta l’intensità degli allenamenti.

Secondo il quotidiano sportivo, tra circa un mese, forse poco più, Lukaku farà ritorno a Castel Volturno per confrontarsi direttamente con i medici del Napoli. Sarà quello il momento chiave per valutare la condizione reale del giocatore e stabilire se potrà riprendere gli allenamenti con il gruppo. Il centravanti, in continuo contatto telefonico con lo staff azzurro, non vede l’ora di raccontare di persona i progressi ottenuti e di mostrare i risultati del lavoro svolto in Belgio.

L’obiettivo: la Supercoppa Italiana

Nel mirino di Romelu Lukaku c’è una data ben precisa: 18 dicembre 2025, quando il Napoli affronterà il Milan a Riad nella semifinale di Supercoppa Italiana. È un avversario che evoca bei ricordi per il centravanti, che contro i rossoneri ha già collezionato undici vittorie in quattordici partite, impreziosite da sette gol e due assist.

Il club partenopeo potrebbe inserirlo in lista in qualsiasi momento, sostituendo un altro giocatore, proprio per consentirgli di essere disponibile in tempo per la trasferta in Arabia Saudita. L’obiettivo è chiaro: riportare in campo un Lukaku al massimo della forma fisica e mentale.

Se il recupero continuerà con questi ritmi, l'infortunio Lukaku potrebbe presto diventare solo un ricordo, restituendo al Napoli uno dei suoi uomini più decisivi in vista della fase più intensa della stagione.