Lukaku, cena offerta ai compagni e messaggio: «Questo un gruppo speciale»

Una serata di relax per l’Inter,Lukaku ha offerto la cena a tutti i suoi compagni per ringraziarli di quanto fatto fino ad ora

C’è un clima sereno in casa Inter e non potrebbe essere altrimenti. I ragazzi di Conte stanno andando a gonfie vele in campionato e in parte è merito anche del nuovo acquisto Romelu Lukaku. Nella serata di ieri, eccezionalmente concessa libera dal mister, il belga ha deciso di portare a cena la squadra come omaggio.

Alla fine della serata ha pagato il conto e ringraziato tutti tramite anche una storia su Instagram: «Grazie a tutti per essere qui. Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l’aiuto che mi date, questo gruppo è speciale».