Andry Lunin, portiere ucraino classe ’99, sembra ormai destinato a trasferirsi al Real Madrid. Sul giocatore c’era l’interesse dell’Inter e soprattutto del Napoli

Andriy Lunin, portiere ucraino dello Zory Luhansk, è considerato uno dei prospetti più interessanti a livello europeo ed è quindi normale che i grandi club gli abbiano messo gli occhi addosso. In Napoli è alla ricerca di un estremo difensore dopo l’addio di Pepe Reina, che si trasferirà a parametro a zero a Milan nella prossima stagione, e Lunin era uno tra i suoi probabili sostituti. Anche l’Inter si era mossa per il giocatore classe ’99 ma sembra proprio che il suo destino sarà lontano dalla Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano Marca, il portiere dell’Under 21 ucraina si trasferirà al Real Madrid. I Blancos avrebbero offerto allo Zory Luhansk ben 14 milioni di milioni di euro per il giocatore, il doppio da quanto avrebbe offerto il Napoli.

Al momento non è possibile sapere se Lunin sarà titolare al posto di Keylor Navas, che non ha convinto non solo nella stagione appena conclusa ma anche in questo Mondiale 2018 con la nazionale del Costa Rica. Sarà il nuovo tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, a decidere la gerarchie per quanto riguarda la porta delle Merengues.