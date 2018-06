Summit di mercato in Russia per il nuovo portiere. Calciomercato Napoli: da Cech a Meret passando per Rui Patricio

Cena di mercato a Londra nel fine settimana tra Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli. Il Napoli non ha ancora scelto l’erede di Pepe Reina, passato al Milan, ma i nomi non mancano. Per il futuro è stato bloccato Lunin, portiere classe ’99 consigliato da Shevchenko, ct dell’Ucraina che lo ha già fatto debuttare in Nazionale maggiore. Per il presente si valutano alcuni nomi importanti come Rui Patricio, il preferito di Aurelio De Laurentiis, ma vicino alla Premier League, Petr Cech, che potrebbe essere chiuso da Leno, obiettivo che sta per sfumare, ma non solo.

Il Napoli valuta anche Areola, portiere che potrebbe lasciare il PSG dopo l’arrivo di Gigi Buffon. Gli occhi degli azzurri sono anche su Alisson (De Laurentiis ha svelato di aver presentato un’offerta da 65 milioni di euro alla Roma) ma anche su Meret, portiere classe ’97 dell’Udinese, di ritorno dal prestito alla Spal (i rapporti tra i club sono ottimi ma i friulani vorrebbero trattenere l’estremo difensore almeno per un anno). Salvatore Sirigu dovrebbe restare e rinnovare con il Torino mentre non sono ancora usciti dai radar due vecchi pallini come Neto, ora al Valencia, e Rulli della Real Sociedad.