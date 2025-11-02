Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini

Addio a Giovanni Galeone, morto a 84 anni. Storico allenatore e mentore di grandi tecnici come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini

Giovanni Galeone si è spento all’età di 84 anni. Ex calciatore e allenatore, ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano grazie a una carriera lunga e ricca di esperienze, che lo ha visto protagonista sulle panchine di diverse squadre di Serie A e B.

Nel corso della sua carriera, tra gli anni ’70 e i primi anni 2000, ha guidato club come Udinese, Pescara e Napoli, diventando un punto di riferimento per il gioco offensivo e innovativo che proponeva. La sua visione calcistica ha influenzato un’intera generazione di tecnici, contribuendo a rinnovare il panorama tattico italiano.

Considerato il mentore di allenatori come Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, Galeone ha trasmesso idee e principi che hanno plasmato il percorso dei suoi allievi. Ritiratosi ufficialmente dal calcio il 4 marzo 2013, lascia un’eredità importante che continuerà a vivere nelle squadre e nei tecnici che hanno raccolto i suoi insegnamenti.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

