Lutto Juventus, addio a Maria Sole Agnelli: la sorella di Gianni si è spenta all’età di 100 anni

Lutto Juventus, i bianconeri piangolo Maria Sole Agnelli, la sorella dell’avvocato Gianni. Il club si è stretto intorno alla famiglia

Il mondo della Juventus è in profondo cordoglio: si è spenta questa mattina Maria Sole Agnelli, storica esponente della famiglia Agnelli, all’età di 100 anni. La notizia, riportata dall’agenzia ANSA, ha subito acceso il sentimento di lutto non solo tra i tifosi, ma anche nella città di Torino e nell’intero ambiente sportivo italiano. Maria Sole era sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna, figure chiave nella storia del club bianconero e dell’industria nazionale.

Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole ha incarnato per un secolo le radici e i valori della famiglia Agnelli, mantenendo un legame profondo con la Juventus e con la tradizione che lega il nome della dinastia alla Vecchia Signora. La sua vita ha attraversato momenti storici cruciali del Novecento italiano, e la sua presenza ha sempre rappresentato un simbolo di continuità e stabilità per la società torinese.

La notizia della scomparsa ha immediatamente suscitato reazioni di affetto e commozione: il lutto si manifesta non solo nelle parole della società, ma anche nei messaggi dei tifosi che, attraverso i social e le pubblicazioni ufficiali, hanno voluto rendere omaggio a Maria Sole. La figura di Maria Sole Agnelli va oltre il legame familiare con l’Avvocato: ha sempre rappresentato un punto di riferimento, un esempio di eleganza, discrezione e dedizione alla famiglia.

Maria Sole ha vissuto una vita intensa, intrecciando impegni istituzionali e dedizione ai figli. Sposata in prime nozze con Ranieri Campello della Spina, ha avuto quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri, è nato il quinto figlio, Eduardo. La sua esistenza è stata caratterizzata da un forte senso del dovere, dell’etica e del rispetto, valori che hanno sempre contraddistinto anche la famiglia Agnelli e la loro storia con la Juventus.

Il cordoglio in casa bianconera è tangibile: dirigenti, giocatori e tifosi si stringono attorno alla famiglia, ricordando Maria Sole come simbolo di una storia centenaria che ha segnato profondamente il club e Torino. Il lutto si accompagna a una riflessione sul valore della memoria e sull’eredità lasciata da una donna che ha attraversato un secolo di storia italiana con discrezione e dignità. La sua scomparsa chiude un capitolo importante, lasciando un vuoto difficile da colmare, ma anche un ricordo indelebile nella storia della Juventus e della città di Torino.