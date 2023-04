Ma alla fine... Zaniolo manca alla Roma?

Siamo certi che la domanda del titolo non possa trovare una risposta unanime da parte del popolo della Roma o anche degli spettatori neutrali che hanno considerare comunque il giocatore una realtà vera del calcio italiano. Quesito ancor più complicato nella settimana in cui si gioca Roma-Feyenoord, impossibile non rivivere con una certa nostalgia quello spunto vincente che ha regalato un trofeo internazionale al club e ha fornito un saggio delle sue qualità.

Per aiutarvi nella risposta, che ognuno può dare con motivazioni anche solo d’istinto, vi suggeriamo due cose. La prima: sappiate che ogni notizia riguardante Nicolò non lascia mai indifferenti, i click su cosa stia combinando in Turchia sono tanti anche sul nostro sito. La seconda riguarda l’eredità tecnica lasciata quest’anno, ovvero il ricordo dei 2 gol segnati: la fantastica azione di forza contro il Ludogorets (lì c’è tutto lui) e la respinta in rete di una palla finita sul palo a Verona. Molto altro non c’era stato, oggettivamente.