Maccarone svela: «Vicino alla Juventus nel 2002»

Massimo Maccarone racconta un aneddoto relativo alla sua vicinanza alla Juventus nel 2002: le parole dell’attaccante della Carrarese

«Sono stato più vicino alla Juventus nel 2002. Ero legato all’Empoli società che ha preferito cedermi all’estero rispetto ai bianconeri per tanti motivi. Quella volta sono stato davvero ad un passo, ma purtroppo è andata così… A chiunque sarebbe piaciuto giocare in una squadra così titolata come la Juve».