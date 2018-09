Maduro, presidente Venezuela: «Cristiano Ronaldo via dalla Spagna per colpa del Fisco»

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha evocato il nome di Cristiano Ronaldo rivolgendosi agli imprenditori del suo Paese

Cristiano Ronaldo è destinato a far discutere. Per capire la fama mondiale di CR7 ci si può spingere fino in Venezuela. Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha evocato il giocatore della Juventus per rivolgersi agli imprenditori del suo Paese invitandoli a rispettare le leggi fiscali locali. Secondo il numero uno venezuelano, Ronaldo avrebbe lasciato il Real Madrid per firmare con la Juventus solo per problemi fiscali, per evitare di finire in carcere in Spagna.

Queste le sue parole: «Evadere le tasse è uno dei reati più gravi negli Stati Uniti e in Europa e sono previste pene esemplari, tra cui anche il carcere. Pensate ad esempio a Cristiano Ronaldo che ha lasciato la Spagna. Era perseguito per aver versato una cifra minore rispetto a quella dovuta e per questo motivo ha rischiato di essere arrestato». Il presidente venezuelano ha citato anche i casi di Neymar e Messi, a loro volta finiti nel mirino del Ministero delle Finanze spagnolo.