Maignan Milan, rossoneri pronti a blindare il portiere francese! Offerta incredibile sul tavolo e cresce la fiducia: i dettagli

Maignan Milan, rossoneri vogliono rinnovare il portiere! Grande offerta presentata e cresce la fiducia: le ultimissime

Il Milan ha scelto Mike Maignan come pilastro del proprio progetto tecnico e ha avviato una strategia chiara per blindarlo, mettendo fine allo stallo che aveva rallentato le trattative per il rinnovo del contratto.

Come riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera è pronta a «fare di tutto per convincerlo a rinnovare», consapevole del valore assoluto del portiere, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

La proposta del Milan per il rinnovo di Maignan

Per andare incontro alle richieste economiche del giocatore e garantirsi la sua permanenza a lungo termine, il club ha fatto recapitare al suo entourage un’offerta strutturata su basi molto solide:

Base salariale: contratto pluriennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

contratto pluriennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Bonus: un pacchetto ricco di premi legati a obiettivi personali e di squadra, in grado di far lievitare sensibilmente l’ingaggio complessivo.

Si tratta di un adeguamento importante rispetto allo stipendio attuale, segnale evidente della volontà del Milan di puntare forte su Maignan come uomo simbolo del futuro.

La proposta arriva in un momento delicato: il portiere è in fase di riflessione e l’ipotesi di un addio a giugno non è del tutto tramontata. In caso di rottura, il club sarebbe costretto a guardarsi intorno, con Hugo Souza del Palmeiras tra i profili monitorati.

Per Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare, trattenere Maignan è una priorità assoluta. Non solo per le sue qualità tra i pali, ma per il ruolo di leader che ricopre nello spogliatoio e per l’impatto determinante nella corsa ai grandi obiettivi. L’offerta da 5 milioni più bonus rappresenta la dimostrazione concreta di quanto il Milan sia disposto a investire pur di non perdere il suo numero uno.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

