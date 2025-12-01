Maignan Milan, tra presente e futuro: le novità sul rinnovo del portiere francese

Maignan Milan, i rossoneri preparano la mossa decisiva: ecco le ultime sul futuro del numero uno. Le ultime

Mike Maignan è tornato a livelli di eccellenza assoluta, meritandosi nuovamente l’appellativo di “Magic Mike”. In questa prima parte di stagione il portiere francese ha avuto un impatto determinante, contribuendo in modo fondamentale alla permanenza del Milan nelle zone altissime della classifica.

Le sue parate sono ormai diventate momenti iconici: dai rigori neutralizzati a Dybala e all’ex Calhanoglu nei big match contro Roma e Inter, fino al miracolo su Gila nella sfida con la Lazio. Interventi che valgono punti pesanti quanto i gol di un attaccante e che hanno riportato al centro del dibattito il tema del suo futuro.

Il contratto di Maignan scade a giugno 2026, ma la dirigenza rossonera vuole muoversi con largo anticipo. Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato di un “patto” con il giocatore per gestire la situazione senza pressioni. “Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere… All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è serenità”, ha dichiarato a Sport Mediaset.

L’obiettivo è chiaro: blindare Maignan ben prima del 2025, evitando di arrivare a un solo anno dalla scadenza. Per Massimiliano Allegri, avere un portiere di questo livello è una garanzia tecnica e mentale, la base su cui costruire una difesa solida e pragmatica. La trattativa è in stand-by, ma destinata a riaccendersi presto: il Milan non vuole correre rischi e punta a garantire continuità con uno dei migliori portieri al mondo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

