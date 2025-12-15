Rinnovo Maignan, quale sarà la prossima mossa del Milan? La situazione attuale non lascia alcun dubbio

Rinnovo in bilico: il Milan aspetta la risposta di Maignan entro fine gennaio. La situazione

Nonostante il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, Mike Maignan ha confermato ancora una volta di essere uno dei pilastri del Milan, risultando decisivo con diversi interventi di alto livello. Il portiere francese continua a offrire garanzie assolute tra i pali, ma al centro dell’attenzione non ci sono solo le sue prestazioni sul campo. In casa Milan, infatti, tiene banco soprattutto la questione legata al futuro contrattuale dell’estremo difensore, come riportato dal giornalista Pietro Mazzara.

Negli ultimi giorni sarebbero emersi segnali di apertura da parte di Maignan verso il rinnovo, frutto di un lavoro costante e mirato della dirigenza rossonera. In particolare, Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare starebbero portando avanti un dialogo serrato per convincere il numero uno a legarsi ancora a lungo al Milan. La volontà del club è chiara: blindare uno dei migliori portieri d’Europa, rendendolo centrale nel progetto tecnico.

Per riuscirci, il Milan sarebbe pronto a un sacrificio importante sul piano economico. L’idea è quella di offrire a Maignan un ingaggio che lo porterebbe al vertice salariale della rosa, allo stesso livello di Rafael Leão. Una mossa forte, che testimonia quanto il club consideri il portiere francese imprescindibile per il presente e il futuro.

Ora, però, la decisione finale spetta proprio a Maignan. Il portiere avrebbe a disposizione un arco temporale di circa 30-40 giorni per sciogliere le riserve e comunicare la sua scelta definitiva. Un periodo cruciale, che potrebbe determinare le strategie del Milan per i prossimi mesi.

A complicare il quadro c’è anche la figura dell’agente Jonathan Kebe. Secondo Mazzara, il suo ruolo potrebbe risultare determinante, con il rischio di scenari già visti in passato, come accadde con Gianluigi Donnarumma e Mino Raiola. L’ipotesi è che possano arrivare offerte molto allettanti dall’estero.

Proprio per questo, il Milan vuole chiarezza entro la fine di gennaio. In caso di risposta negativa, la dirigenza dovrà muoversi con largo anticipo per individuare il possibile erede di Maignan, evitando di farsi trovare impreparata.

