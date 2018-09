Maldini, presente alla cerimonia del The Best FIFA 2018, ha eletto Sergio Ramos il miglior difensore al mondo

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, è presente alla cerimonia del “The Best FIFA 2018“. L’ex difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Real Madrid TV e ha colto l’occasione per elogiare Sergio Ramos. Secondo Maldini il campione spagnolo, che ha da poco festeggiato i 13 anni con la maglia dei Blancos, è attualmente il miglior centrale in circolazione. Proprio nei giorni scorsi Ramos aveva dichiarato che l’ex numero 3 del Milan non è solo è stato un suo idolo di infanzia ma anche un modello a cui ispirarsi.

«Penso che Sergio Ramos sia il miglior centrale del mondo, da tanto tempo ormai», ha detto Maldini. Si tratta certamente di un bellissimo attestato di stima per il giocatore del Real Madrid da parte di quello che viene considerato uno dei più forti difensori della storia del calcio. Il manager rossonero in carriera ha vinto 7 Scudetti, 5 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club.