Maldini: «Non rinnoviamo solo con l’allenatore Pioli, ma anche con la persona»

Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha parlato del rinnovo di Pioli di questa mattina, ponendo nuovi obiettivi. Le parole.

RINNOVO – «C’è l’emozione di continuare un percorso che ci sta portando grandi risultati. Non vogliamo una squadra vincere per un solo anno, ma a lungo. Vogliamo riportare il Milan ad essere sempre competitivo. Pioli è fondamentale. Non rinnoviamo solo con l’allenatore Pioli, ma anche con la persona. C’è grande sintonia tra di noi, ci saranno magari dei problemi, ma sapremo superarli».