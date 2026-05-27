Maldini non ci sta e replica: «Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo»

Maldini risponde duramente: «Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo». Le sue parole

A margine degli Sky Inclusion Days, Paolo Maldini è tornato a parlare pubblicamente, con dichiarazioni brevi ma dal peso specifico enorme.

L’ex dirigente rossonero ha replicato senza giri di parole alle recenti affermazioni di Gerry Cardinale, che nei giorni scorsi aveva escluso un suo ritorno al Milan definendo la precedente gestione un “One man show”. Una frase che non è passata inosservata e alla quale Maldini ha risposto con fermezza.

Parole secche, dirette, che confermano come il rapporto tra le parti resti freddo, distante, nonostante il tempo trascorso dall’addio del dirigente simbolo dello scudetto 2022.

Sul fronte FIGC, Maldini ha preferito non sbilanciarsi: nessun commento, nessuna indicazione sul proprio futuro, lasciando aperti diversi scenari per la prossima fase della sua carriera dirigenziale.

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PAROLE – «Considera il mio one man show? Sì risponde da solo».

Diverso invece il discorso legato al possibile approdo al Fenerbahçe. L’ex bandiera rossonera non ha escluso un coinvolgimento nel progetto del candidato alla presidenza del club turco, Hakan Safi, spiegando: «Una dichiarazione che alimenta inevitabilmente le indiscrezioni sul futuro di Maldini, ancora molto stimato a livello internazionale dopo il lavoro svolto al Milan».

Un’apertura che rilancia le voci su un suo possibile ritorno in un ruolo operativo, questa volta lontano dall’Italia, in un contesto dove la sua figura continua a godere di grande considerazione.

FENERBAHCE– «È un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo, dovesse vincere le elezioni, cosa succederà».