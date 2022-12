Malinovskyi Tottenham, l’Atalanta aspetta la risposta degli Spurs. La situazione

La situazione di Ruslan Malinovskyi è prettamente legata alle intenzioni del Tottenham. Nel frattempo l’Atalanta aspetta

Malinovskyi è uno dei giocatori che attualmente l’Atalanta è intenzionata a vendere per smaltire la rosa (e al tempo stesso investire per portare ulteriore upgrade offensivo). Attualmente in pole position continua ad esserci il Tottenham su forte richiesta di Antonio Conte, ma serve assolutamente chiarezza.

Attualmente risulta che i nerazzurri stiano aspettando solo la risposta degli Spurs visto che i nerazzurri vorrebbero vendere a titolo definitivo il trequartista ucraino. La cifra sarà minimo 12 milioni di euro, poi quando si aprirà il mercato la Dea avrà modo di valutare accuratamente le vere intenzioni degli inglesi: secondo The Guardian l’opzione gradita dal Tottenham è il prestito con diritto di riscatto (andando contro l’intenzione dell’Atalanta citata in precedenza).